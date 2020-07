Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington dénonce l'arrestation d'un professeur en Chine Reuters • 07/07/2020 à 19:53









PEKIN, 7 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis se sont dit profondément préoccupés, mardi, par l'arrestation du professeur de droit chinois Xu Zhangrun, qui a ouvertement critiqué le Parti communiste au pouvoir et le président Xi Jinping. Xu Zhangrun s'était fait connaître en 2018 en critiquant la suppression de la limitation de la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans. "Nous sommes profondément préoccupés par l'arrestation en République populaire de Chine du professeur Xu Zhangrun parce qu'il a critiqué des dirigeants chinois dans un contexte de contrôles idéologiques renforcés sur les campus universitaires en Chine", a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Morgan Ortagus, sur son compte Twitter. "La RPC doit relâcher Xu et remplir ses engagements internationaux sur le respect de la liberté d'expression", a-t-elle ajouté. Agé de 57 ans, Xu Zhangrun est professeur à la prestigieuse université de Tsinghua. (Humeyra Pamuk, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

