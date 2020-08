Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington cible les centres culturels chinois sur les campus américains Reuters • 13/08/2020 à 17:59









WASHINGTON, 13 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont ordonné jeudi l'inscription des centres culturels chinois implantés sur les campus universitaires américains et financés par le gouvernement de Pékin comme des missions étrangères, nouveau signe du durcissement des relations entre Washington et Pékin. Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré que l'administration de Donald Trump était parvenue à la conclusion que les instituts Confucius étaient l'instrument "d'une propagande globale et d'une campagne d'influence malveillante sur les campus américains et dans l'enseignement primaire et secondaire" aux Etats-Unis. (Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.