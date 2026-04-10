 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Washington alerte les banques sur les risques cyber liés à l'IA d'Anthropic
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:20

Les autorités américaines s'inquiètent des capacités du nouveau modèle Mythos. Une réunion avec les grandes banques souligne les enjeux croissants de cybersécurité.

Selon des informations de CNBC, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ont réuni les dirigeants des principales banques américaines afin d'évaluer les risques liés au modèle d'intelligence artificielle Mythos développé par Anthropic. Cette rencontre, organisée en marge d'un forum financier à Washington, témoigne des préoccupations croissantes quant aux capacités de ces systèmes à faciliter des cyberattaques sophistiquées.

Anthropic a récemment lancé une version limitée de son modèle Claude Mythos Preview, précisément en raison des inquiétudes liées à une possible utilisation malveillante. Les autorités cherchent à anticiper l'impact de ces technologies sur des secteurs sensibles comme la finance, où l'IA est de plus en plus intégrée aux opérations critiques.

Face à ces enjeux, plusieurs grandes entreprises, dont JPMorgan, Apple, Google, Microsoft et Nvidia, participent à des initiatives comme Project Glasswing pour encadrer ces risques. Cette mobilisation souligne la nécessité d'un dialogue renforcé entre pouvoirs publics et acteurs privés afin de sécuriser le déploiement de modèles d'IA toujours plus puissants.

Valeurs associées

AMAZON.COM
236,6500 USD NASDAQ +1,28%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank