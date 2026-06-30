Warren Buffett renonce à faire un don à la Fondation Gates alors que l'affaire Epstein fait l'objet d'une enquête, selon le WSJ

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Warren Buffett renonce à son don habituel de plusieurs milliards de dollars versé en milieu d’année à la Fondation Gates, dans l’attente des conclusions d’une enquête menée par la fondation sur ses liens avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La fondation est au cœur d’une polémique en raison des liens entre son président, Bill Gates, et Jeffrey Epstein. La publication en janvier d’e-mails par le ministère américain de la Justice a également révélé l’existence de communications entre Jeffrey Epstein et le personnel de la Fondation Gates.

Mark Suzman, directeur général de la Fondation Gates, a commandé une enquête externe afin d’évaluer les relations passées de la fondation avec Epstein. Les conclusions sont attendues cet été.

M. Buffett reporte sa décision concernant ce don à plus tard dans l’année, peut-être jusqu’à la publication de sa lettre de Thanksgiving, indique l’article du WSJ, citant des sources proches des projets de M. Buffett.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Berkshire Hathaway et la Fondation Gates n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Buffett, le président de Berkshire Hathaway BRKa.N âgé de 95 ans, a fait don, au cours des deux dernières décennies, de plus de 47 milliards de dollars d’actions du conglomérat à la Fondation Gates.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft MSFT.O , a vu sa réputation ternie après la publication par le ministère américain de la Justice, en février, de dossiers concernant Epstein.

M. Gates, âgé de 70 ans, n’a été accusé d’aucun crime. Il a exprimé à plusieurs reprises ses regrets d’avoir eu des liens avec Epstein et a nié avoir passé du temps avec les victimes des abus sexuels de ce dernier, affirmant n’avoir jamais été témoin d’un comportement criminel de sa part.