Nikkei 225
48 405,93
+1,41%
Warner Music en pourparlers avec Netflix pour des films basés sur ses artistes, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 04:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Music WMG.O est proche d'un accord avec Netflix NFLX.O pour créer une variété de films et de documentaires basés sur les artistes et les chansons du label, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

NETFLIX
1 214,2500 USD NASDAQ +1,95%
WARNER MUSIC RG-A
32,6500 USD NASDAQ -0,21%
