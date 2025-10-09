Warner Music en pourparlers avec Netflix pour des films basés sur ses artistes, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Warner Music WMG.O est proche d'un accord avec Netflix NFLX.O pour créer une variété de films et de documentaires basés sur les artistes et les chansons du label, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer