Warner Music en pourparlers avec Netflix pour des films basés sur ses artistes, selon Bloomberg News

Warner Music WMG.O est proche d'un accord avec Netflix NFLX.O pour créer une variété de films et de documentaires basés sur les artistes et les chansons du label, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.