Warner Music en pourparlers avec Netflix pour des films basés sur des artistes, selon Bloomberg News

Warner Music Group WMG.O est sur le point de conclure un accord avec Netflix NFLX.O pour créer une variété de films et de documentaires basés sur les artistes et les chansons du label, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Warner Music, le label d'artistes tels que Bruno Mars et Ed Sheeran, et Netflix n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Le directeur général de Warner Music, Robert Kyncl, qui s'exprimait lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles, a refusé de commenter tout accord spécifique.

"Il est tout à fait logique pour nous de nous associer à une société capable de faire vivre ces chansons dans le monde entier", a déclaré M. Kyncl, en faisant référence au catalogue des droits sur les chansons d'artistes légendaires.

"Les histoires que nous avons sont incroyables, et elles n'ont pas été racontées"

En juillet, Warner Music et Bain Capital ont annoncé la création d'une coentreprise visant à acquérir des catalogues musicaux d'une valeur maximale de 1,2 milliard de dollars .