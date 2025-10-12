Warner Bros rejette l'offre de rachat de Paramount, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails)

Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre initiale de Paramount Skydance PSKY.O , la jugeant trop basse, a rapporté Bloomberg News samedi.

Warner Bros a rejeté l'offre de Paramount d'environ 20 dollars par action au cours des dernières semaines, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Warner Bros et Paramount n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Paramount, dirigé par David Ellison, explore plusieurs voies dans son offre de rachat de Warner Bros, notamment en augmentant son offre, en faisant appel directement aux actionnaires ou en s'assurant le soutien supplémentaire d'un partenaire financier, ajoute le rapport de Bloomberg, citant des sources.

Paramount est en pourparlers avec le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management pour soutenir son offre, a rapporté Bloomberg en début de semaine.

David Ellison a pris les rênes de Paramount en août, après avoir fusionné avec sa société de production cinématographique Skydance Media pour un montant de 8 milliards de dollars.