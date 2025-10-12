Warner Bros rejette l'offre de rachat de Paramount, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre initiale de Paramount Skydance PSKY.O , la jugeant trop basse, a rapporté Bloomberg News samedi.

Warner Bros a rejeté l'offre de Paramount d'environ 20 dollars par action au cours des dernières semaines, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.