 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 088,80
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Warner Bros rejette l'offre de rachat de Paramount, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/10/2025 à 05:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre initiale de Paramount Skydance PSKY.O , la jugeant trop basse, a rapporté Bloomberg News samedi.

Warner Bros a rejeté l'offre de Paramount d'environ 20 dollars par action au cours des dernières semaines, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
17,0000 USD NASDAQ -5,40%
WARNER BROS RG-A
17,1000 USD NASDAQ -3,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'actrice américaine Diane Keaton au Chinese Theatre à Hollywood, en Californie, le 11 août 2022 ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Décès de Diane Keaton, actrice de Woody Allen et du "Parrain"
    information fournie par AFP 12.10.2025 04:28 

    L'actrice oscarisée Diane Keaton, connue pour sa collaboration avec Woody Allen et son rôle dans "Le Parrain", est décédée en Californie à l'âge de 79 ans, a annoncé samedi un porte-parole de la famille au magazine People. Aucune précision n'a été apportée dans ... Lire la suite

  • Une femme et ses enfants traversent la rue près d'un camion de campagne du président sortant du Cameroun, Paul Biya, à Yaoundé le 11 octobre 2025 ( AFP / MARCO LONGARI )
    Le Cameroun vote pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat
    information fournie par AFP 12.10.2025 03:59 

    Paul Biya, plus vieux chef de l’État en exercice dans le monde, part grand favori de l'élection présidentielle dimanche au Cameroun, où il règne sans partage depuis 43 ans. Avec face à lui 11 candidats, dont son ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, qui suscite ... Lire la suite

  • Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à Victoria, la capitale des Seychelles le 27 septembre 2025, lors des élections présidentielles et parlementaires. ( AFP / Rassin VANNIER )
    Seychelles: l'opposant Patrick Herminie élu président
    information fournie par AFP 12.10.2025 02:55 

    L'opposant Patrick Herminie a remporté la présidentielle aux Seychelles avec 52,7% des suffrages, redonnant à son parti United Seychelles (US) les rênes d'un pouvoir qu'il a presque toujours occupé depuis l'indépendance de de cet archipel de l'océan Indien renommé ... Lire la suite

  • Inondations à Huauchinango, dans l'Etat mexicain de Puebla, le 11 octobre 2025 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )
    Les pluies torrentielles au Mexique ont fait au moins 41 morts
    information fournie par AFP 12.10.2025 02:53 

    Au moins 41 personnes ont péri dans une série d'inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoquée depuis jeudi par des pluies torrentielles dans l'est et le centre du Mexique, selon le dernier bilan annoncé samedi par le gouvernement fédéral. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank