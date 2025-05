Warner Bros: perte nette trimestrielle divisée par deux information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 15:27









(CercleFinance.com) - Warner Bros Discovery fait part d'une perte nette de 453 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2025, à comparer à une perte de 966 millions un an auparavant, mais avec un EBITDA ajusté stable à 2,1 milliards (+4% à changes constants).



A 8,98 milliards de dollars, ses revenus ont diminué de 10% (-9% hors effets de changes), avec en particulier une chute de 27% du segment contenus sur de moindres recettes en salles et une baisse de ses revenus de divertissement domestique.



Etant donné l'environnement difficile et incertain, WBD dit rester 'concentré sur l'optimisation de la performance de ses réseaux linéaires et la maximisation des cash-flows via une discipline des coûts et des investissements prudents en contenus'.





