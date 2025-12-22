Warner Bros, Paramount et Netflix en hausse alors que Larry Ellison donne une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery
WBD.O , Paramount Skydance PSKY.O et Netflix NFLX.O augmentent avant le marché
** Les actions de WBD augmentent de 3,2% à 28,67 avant le marché; les actions de PSKY augmentent de 1,6% à 13,26 avant le marché; les actions de NFLX augmentent d'environ 1% à 95,27 avant le marché
** Larry Ellison donne une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars de financement par actions pour l'offre de PSKY d'acquérir WBD
** Aucun changement à l'offre de PSKY de 30 $ par action en espèces pour WBD
** Jusqu'à la dernière fermeture, WBD a plus que doublé cette année, PSKY a augmenté de 24,8 % cette année, NFLX a augmenté de 5,9 % cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer