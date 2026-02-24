information fournie par Reuters • 24/02/2026 à 06:18

Warner Bros étudie la nouvelle offre de Paramount Skydance et recommande toujours un accord avec Netflix, selon Variety

(Corrige le paragraphe 1 pour indiquer que Variety a rapporté le lundi et non le mardi)

Warner Bros Discovery WBD.O va probablement examiner la nouvelle offre de Paramount Skydance

PSKY.O tout en continuant à recommander la transaction Netflix

NFLX.O qui doit être soumise au vote le 20 mars, a rapporté Variety lundi.

