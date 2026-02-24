 Aller au contenu principal
Warner Bros étudie la nouvelle offre de Paramount Skydance et recommande toujours un accord avec Netflix, selon Variety
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 06:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 1 pour indiquer que Variety a rapporté le lundi et non le mardi)

Warner Bros Discovery WBD.O va probablement examiner la nouvelle offre de Paramount Skydance

PSKY.O tout en continuant à recommander la transaction Netflix

NFLX.O qui doit être soumise au vote le 20 mars, a rapporté Variety lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
76,0200 USD NASDAQ -3,37%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,5600 USD NASDAQ -1,40%
WARNER BROS RG-A
28,9200 USD NASDAQ +0,59%
