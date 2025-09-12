Warner Bros et Paramount Skydance étendent leurs gains au deuxième jour après l'annonce d'une acquisition

12 septembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O ont bondi de 9,3% à 17,67 dollars et celles de Paramount Skydance PSKY.O de 2,9% à 17,97 dollars, prolongeant ainsi la forte hausse de la veille ** PSKY a bondi de 15,6% jeudi après les rapports que la société prépare une offre d'achat pour Warner Bros Discovery

WBD.O , ce qui pourrait remodeler l'industrie du divertissement

** WBD a terminé la séance précédente en hausse de 28%

** L'opération interviendrait quelques semaines seulement après la fusion de Skydance avec Paramount pour un montant de 8,4 milliards de dollars

** PSKY est dirigé par David Ellison, fils du milliardaire Larry Ellison, cofondateur d'Oracle ORCL.N

** PSKY est en hausse de 72% depuis le début de l'année, tandis que WBD a progressé de 67,3%