Warner Bros et Paramount en hausse, Larry Ellison donnant une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
22 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O et Paramount Skydance PSKY.O augmentent
** Les actions de WBD augmentent de 3,6% à 28,77$; les actions de PSKY augmentent de 4,4% à 13,63$
** Les actions de Netflix NFLX.O chutent d'environ 1 % à 93,47 $
** Larry Ellison donne une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars de financement par actions pour l'offre de PSKY d'acquérir WBD
** Aucun changement à l'offre de PSKY de 30 $ par action en espèces pour WBD
** Oracle ORCL.N gagne 1,8 % à 195,90 $
** Jusqu'à la dernière clôture, WBD a plus que doublé cette année, PSKY a augmenté de 24,8 % cette année, NFLX a augmenté de 5,9 % cette année; ORCL a gagné 17,7 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer