Warner Bros et Paramount en hausse, Larry Ellison donnant une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O et Paramount Skydance PSKY.O augmentent

** Les actions de WBD augmentent de 3,6% à 28,77$; les actions de PSKY augmentent de 4,4% à 13,63$

** Les actions de Netflix NFLX.O chutent d'environ 1 % à 93,47 $

** Larry Ellison donne une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars de financement par actions pour l'offre de PSKY d'acquérir WBD

** Aucun changement à l'offre de PSKY de 30 $ par action en espèces pour WBD

** Oracle ORCL.N gagne 1,8 % à 195,90 $

** Jusqu'à la dernière clôture, WBD a plus que doublé cette année, PSKY a augmenté de 24,8 % cette année, NFLX a augmenté de 5,9 % cette année; ORCL a gagné 17,7 %

Valeurs associées

NETFLIX
93,3950 USD NASDAQ -1,05%
ORACLE
195,057 USD NYSE +1,38%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,8750 USD NASDAQ +6,32%
WARNER BROS RG-A
28,6350 USD NASDAQ +3,11%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 15:44:31.

