Warner Bros estime que l'offre de Paramount est supérieure, le compte à rebours commence pour la réponse de Netflix

Netflix a 4 jours pour répondre et réviser son accord d'acquisition

Les analystes s'interrogent sur l'opportunité pour Netflix de poursuivre sa démarche alors que l'action est à la peine

L'offre de Paramount est soutenue par des fonds propres de 45,7 milliards de dollars de la part d'Ellison Trust

Les bénéfices de Warner Bros sur le câble diminuent, ce qui affecte la valeur de l'action

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré que l'offre révisée de Paramount à 31 dollars par action était supérieure à son accord existant avec Netflix, donnant au géant du streaming quatre jours ouvrables pour répondre ou se retirer de la guerre d'enchères pour le studio hollywoodien convoité.

La bataille aux enjeux considérables pourrait être dans sa dernière ligne droite après l'annonce de jeudi. Netflix NFLX.O avait accordé à Warner Bros WBD.O , au début du mois, une dérogation de sept jours pour demander à Paramount PSKY.O de lui faire une "meilleure et dernière offre".

Selon les termes de l'accord de fusion avec Netflix, la dernière annonce ouvre une période de quatre jours ouvrables au cours de laquelle Netflix peut proposer des révisions à l'accord, a déclaré Warner Bros.

À l'issue de cette période, si le conseil d'administration estime que la proposition de Paramount Skydance reste supérieure, Warner Bros pourra mettre fin à l'accord de fusion avec Netflix.

Netflix, qui cherche à racheter les activités de streaming et de studio de Warner Bros, a accepté en décembre de payer 27,75 dollars par action, affirmant que l'offre, associée à un projet de scission des actifs câblés de Warner Bros, permettrait d'accroître la valeur actionnariale.

L'offre dépend en partie du niveau d'endettement de ces actifs, qui seraient cotés séparément sous le nom de Discovery Global, ainsi que de la valeur des capitaux propres de la société lorsqu'elle commencera à être cotée.

Les estimations de la valeur de Discovery Global varient considérablement. Warner Bros a déclaré qu'elle pourrait rapporter entre 1,33 et 6,86 dollars par action, mais Paramount a déclaré qu'elle ne valait presque rien.

Les analystes de MoffettNathanson avaient estimé qu'une offre de Paramount de 34 dollars par action aurait mis fin au débat sur la valeur de Discovery Global.

La société de divertissement à l'origine de la série populaire "Heated Rivalry" et du film "Wuthering Heights" a publié jeudi ses résultats pour le quatrième trimestre. Les bénéfices de Warner Bros sur ses chaînes câblées ont fortement chuté, érodant la valeur de ces activités.

Les chaînes, dont CNN, Discovery Network et TNT, ne font pas partie de l'accord conclu avec Netflix. Mais la baisse de leur rentabilité réduit leur valeur globale, un facteur clé dans l'évaluation de l'offre du service de streaming pour les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, sa bibliothèque, HBO et le service de streaming HBO Max.

Si l'on prend comme référence l'évaluation de Versant Media

VSNT.O , Discovery Global, qui comprend les réseaux, vaudrait environ 3 milliards de dollars, soit un peu plus d'un dollar par action, compte tenu des bénéfices prévus et d'une dette nette de 17 milliards de dollars. Si l'on ajoute ce montant à l'offre de 27,75 dollars par action de Netflix, l'ensemble est évalué à environ 28,75 dollars par action, ce qui est bien inférieur à l'offre de Paramount, qui était de 31 dollars.

Dans son offre révisée, Paramount a relevé de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de résiliation qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités de régulation.

L'accord de fusion avec Netflix reste en vigueur et le conseil d'administration de Warner continue de recommander la transaction avec Netflix, a déclaré Warner Bros.

"Si Netflix a la possibilité d'augmenter son offre et de récupérer WBD, la grande question est de savoir s'il est dans l'intérêt de Netflix de continuer à la poursuivre. Les actions de Netflix et de Paramount ont été touchées depuis le début de cette guerre d'enchères", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer.

Paramount a déclaré qu'elle se félicitait que le conseil d'administration de Warner Bros ait réaffirmé à l'unanimité que son offre était la plus avantageuse.

The Ellison Trust s'engage à verser 45,7 milliards de dollars de fonds propres, contre 43,6 milliards de dollars précédemment, avec le soutien de Larry Ellison et en incluant tous les fonds supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences de solvabilité bancaire de Paramount, a déclaré l'entreprise.

Bank of America Merrill Lynch, Citi et Apollo fournissent 57,5 milliards de dollars de financement par emprunt, contre 54 milliards de dollars précédemment.

Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Il ne s'agit pas pour Warner Bros Discovery de choisir un favori, mais de jouer sur l'effet de levier", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

"Même si Paramount ne l'obtient pas en fin de compte, WBD vient de rétablir le prix plancher et d'améliorer sa position de négociation. Soit Netflix paie et simplifie, soit il s'en va - et WBD peut toujours présenter une alternative crédible et financée"

LA PUISSANCE FINANCIÈRE DE NETFLIX

Avec environ 9,03 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin du mois de décembre, le créateur de "Stranger Things" dispose d'une puissance financière suffisante pour relever son offre.

L'un ou l'autre accord remodèlerait la structure du pouvoir à Hollywood en donnant au prétendant l'un des studios les plus convoités de l'industrie et une vaste bibliothèque de contenus, ainsi que des franchises de divertissement lucratives telles que "Game of Thrones" et DC Comics.

Paramount a fait valoir que la voie vers l'approbation des autorités américaines était plus claire que celle de Netflix et a indiqué que si Warner Bros rejetait la nouvelle offre, elle serait prête à contester le conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle de cette année.

Netflix s'est dit confiant que l'opération passerait l'examen de la concurrence, mais l'offre a suscité des réactions politiques, notamment la demande du président Trump de renvoyer Susan Rice, membre du conseil d'administration du géant du streaming, ancienne conseillère de M. Obama et de M. Biden.

Le codirecteur général Ted Sarandos devrait rencontrer le personnel de la Maison Blanche, mais pas le président Trump, a rapporté CNBC jeudi.

L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros, a également intensifié la pression sur le propriétaire de HBO en affirmant que la société ne s'était pas engagée de manière adéquate avec Paramount.