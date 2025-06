Warner Bros Discovery: vers une scission en deux sociétés information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - Warner Bros. Discovery a annoncé lundi son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes, l'une centrée sur le streaming et le cinéma et l'autre sur les réseaux télévisés.



L'actuel directeur général du groupe américain de médias et de divertissement, David Zaslav, restera à la tête de la première entité, pour l'instant dénommée 'Streaming & Studios'.



Celle-ci regroupera les filiales Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios et HBO mais surtout HBO Max, la plateforme de streaming désormais présente dans 77 pays.



L'autre société, dite 'Global Networks', s'appuiera quant à elle sur les chaînes de télévision CNN, TNT Sports et Discovery, y compris le service de vidéo à la demande Discovery+ qui dégage déjà des bénéfices.



Cette entité sera dirigée de son côté par Gunnar Wiedenfels, l'actuel directeur financier de Warner Bros. Discovery.



'En opérant comme deux entités distinctes et optimisées, nous donnons à ces marques emblématiques les moyens de se concentrer pleinement et de faire preuve d'une agilité stratégique essentielle pour affronter un paysage médiatique en pleine mutation', a souligné David Zaslav.



'Chacune des deux entreprises pourra capitaliser sur ses forces et sur son profil financier propre', a ajouté Wiedenfels. 'C'est aussi une formidable opportunité pour aller chercher des investissements clés et générer de la valeur pour les actionnaires', a poursuivi ce dernier.



La scission - qui doit être réalisée à la mi-2026 - doit prendre la forme d'une opération défiscalisée, indique le groupe, sans pour l'instant fournir plus de détails.



Dans les échanges en avant-Bourse, le titre Warner Bros. grimpait de quasiment 9%.





