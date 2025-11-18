Warner Bros Discovery souhaite que Paramount relève son offre à 30 dollars par action, selon Axios

Warner Bros Discovery demande une offre de 74 milliards de dollars à Paramount - Axios

L'offre de Paramount comprend 80 % de liquidités et 20 % d'actions - Axios

Le délai initial pour les offres non contraignantes est fixé au 20 novembre

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O souhaite que Paramount Skydance PSKY.O bonifie sa dernière offre de 23,5 dollars par action pour la porter à environ 30 dollars, a rapporté Axios mardi, citant des sources familières avec le dossier.

L'offre de Paramount se composait de 80 % de liquidités et de 20 % d'actions, selon Axios. Les deux sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters sur ce rapport.

À 30 dollars par action, Warner Bros Discovery serait valorisé à 74,34 milliards de dollars. Cela représente une augmentation par rapport à l'offre actuelle de Paramount, qui s'élève à 58,23 milliards de dollars.

Plus tôt dans la journée, Paramount a déclaré que le rapport de Variety sur la formation d'un consortium d'investissement par la société avec les fonds souverains d'Arabie Saoudite, du Qatar et d'Abu Dhabi pour soumettre une offre totale de 71 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O était "catégoriquement inexact".

Les actions de Warner Bros Discovery ont clôturé en hausse de 5 %, tandis que Paramount a terminé la journée en hausse d'environ 2 %.

Warner Bros Discovery, qui regroupe l'univers cinématographique et les studios de télévision DC, HBO, CNN, TNT et Warner Bros Games, est au bord de la rupture, handicapé par le déclin de ses activités télévisuelles.

La société a déclaré en octobre qu'elle envisageait une série d'options, notamment une séparation planifiée, une transaction pour l'ensemble de la société ou des transactions séparées pour les activités de Warner Bros ou de Discovery Global.

Le rapport de Variety, citant des sources, indique que l'offre est largement soutenue par la famille Ellison, avec la participation du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, de l'Autorité d'investissement du Qatar et de l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi.

Une offre soutenue par la famille Ellison mettrait en évidence la manière dont David Ellison, récemment nommé directeur général de Paramount, a tiré parti de ses relations dans la Silicon Valley pour étendre son empire médiatique, avec le soutien de son père Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et deuxième personne la plus riche du monde.

Warner Bros Discovery, PIF, QIA et ADIA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rapport de Variety.

Reuters a rapporté que Comcast CMCSA.O et Netflix

NFLX.O ont également étudié des offres pour les actifs de Warner Bros Discovery.

La date limite de dépôt des offres non contraignantes pour le premier tour de table est fixée au 20 novembre.