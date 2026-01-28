Décision de la Fed : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell

À l'issue d'une réunion sans suspense sur les taux, Jerome Powell pourrait recentrer son discours sur la trajectoire de l'inflation et la solidité du marché du travail, alors que les prix resteraient encore au‑dessus de la cible et que l'économie enverrait des signaux contradictoires. Le président de la Fed pourrait insister sur la nécessité de “patience” avant d'envisager de nouveaux ajustements, tout en rappelant que les précédentes baisses doivent encore produire leurs effets. Les investisseurs scruteront surtout ses indications sur le calendrier d'éventuelles futures décisions, dans un contexte où la pression politique et la volatilité des marchés pourraient compliquer la communication de la banque centrale.
