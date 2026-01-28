 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décision de la Fed : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell
information fournie par Boursorama 28/01/2026 à 20:30

À l'issue d'une réunion sans suspense sur les taux, Jerome Powell pourrait recentrer son discours sur la trajectoire de l'inflation et la solidité du marché du travail, alors que les prix resteraient encore au‑dessus de la cible et que l'économie enverrait des signaux contradictoires. Le président de la Fed pourrait insister sur la nécessité de “patience” avant d'envisager de nouveaux ajustements, tout en rappelant que les précédentes baisses doivent encore produire leurs effets. Les investisseurs scruteront surtout ses indications sur le calendrier d'éventuelles futures décisions, dans un contexte où la pression politique et la volatilité des marchés pourraient compliquer la communication de la banque centrale.

Banques centrales
FED
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre allemande de l'Économie et de l'Énergie, Katherina Reiche, présente le rapport annuel sur l'économie allemande pour 2026, le 28 janvier 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    L’Allemagne moins optimiste sur la croissance en 2026
    information fournie par AFP 28.01.2026 20:56 

    Les espoirs d'une reprise rapide en Allemagne se dissipent: Berlin a abaissé mercredi sa prévision de croissance pour 2026, la relance budgétaire peinant à produire ses effets, tandis que les tensions commerciales et la crise industrielle persistent. Le Produit ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables
    information fournie par AFP 28.01.2026 20:11 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump. La banque centrale explique ... Lire la suite

  • Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:27 

    Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Redressement de Kering: McQueen envisage de licencier aussi en Italie, selon des syndicats
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:11 

    La marque de luxe McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, alors que le groupe Kering auquel elle appartient tente de se redresser, selon un communiqué diffusé mercredi par trois syndicats locaux. La direction de l’entreprise a annoncé "un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank