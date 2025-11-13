Warner Bros Discovery modifie le contrat du directeur général Zaslav dans le cadre d'une révision stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du premier paragraphe, ajout des détails du paragraphe 2)

Warner Bros Discovery WBD.O a annoncé jeudi avoir modifié le contrat de travail de son directeur général David Zaslav, alors que la société de divertissement entreprend une révision stratégique de ses activités.

Dans le cadre de ce processus, M. Zaslav a accepté de modifier son contrat de travail et ses options d'achat d'actions non qualifiées, initialement conclus en juin.

La société a déclaré qu'elle prolongerait l'accord de M. Zaslav jusqu'en décembre 2030, en cas de "changement de contrôle", mais à l'exclusion de toute vente de Discovery Global ou de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs.

Warner Bros Discovery a envisagé une série d'options, notamment une séparation planifiée, une transaction pour l'ensemble de la société ou des transactions séparées pour ses activités Warner Bros ou Discovery Global, avait déclaré la société en octobre.

La date limite de dépôt des offres non contraignantes pour le premier tour est fixée au 20 novembre, a déclaré une source proche du dossier.

Reuters a rapporté que Comcast CMCSA.O , Paramount Skydance

PSKY.O et Netflix NFLX.O ont exploré des offres pour l'ensemble de Warner Bros Discovery ou en partie.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % après la clôture de la bourse.