Warner Bros Discovery envisage une vente pure et simple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, changement de titre) par Harshita Mary Varghese

Warner Bros Discovery WBD.O envisage une vente pure et simple à la suite d'un intérêt non sollicité, a déclaré la société mardi, ce qui constituerait le dernier bouleversement en date dans le secteur des médias traditionnels. Les actions de la société ont augmenté de 9,4 % dans la matinée. Netflix et Comcast font partie des parties intéressées, a rapporté CNBC mardi, citant des sources, à la suite d'informations antérieures selon lesquelles le directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, était également en pourparlers pour acquérir la société combinée.

Warner Bros Discovery - qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter" - a annoncé en juin son intention de scinder ses unités Warner Bros et Discovery Global d'ici à l'année prochaine, afin de séparer son activité de diffusion en continu, en pleine croissance, de son ancienne unité de réseau câblé, à la croissance plus lente.

Une vente ou une scission serait l'un des moments les plus importants de l'industrie des médias, et pourrait inciter d'autres entreprises de médias à revoir leurs propres structures. La diffusion en continu a fondamentalement remodelé l'industrie des médias, laissant les diffuseurs traditionnels avec des dettes croissantes, des budgets de contenu plus élevés et une audience fragmentée.

"Ce dernier développement pourrait ouvrir de nouvelles discussions avec les parties intéressées. Pour Hollywood et les autres géants des médias traditionnels, tous les chemins mènent à la consolidation", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Bloomberg News a rapporté au début du mois que la société avait déjà rejeté une première offre de Paramount, parce que l'offre d'environ 20 dollars par action était trop basse.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de CNBC.

La société envisage également une autre structure de séparation qui permettrait une fusion de Warner Bros et une scission de Discovery Global.

Les avancées de Skydance peu après l'acquisition de Paramount témoignent de l'appétit vorace de la famille Ellison pour dominer le paysage médiatique mondial dans le cadre d'un régime réglementaire favorable aux États-Unis.

Les analystes estiment que les poches profondes de David Ellison - soutenues par son père, le cofondateur d'Oracle et deuxième personne la plus riche du monde, Larry Ellison - lui donnent la puissance de feu nécessaire pour prendre le risque.

Les liens étroits qu'entretient l'aîné des Ellison avec le président américain Donald Trump pourraient également aplanir les obstacles réglementaires et éviter l'examen minutieux qui accompagnerait habituellement une telle fusion, selon les analystes.

Le déclin des médias traditionnels, dû à l'abandon de la télévision linéaire, ainsi qu'au déplacement du public et des annonceurs vers les plateformes de diffusion en continu, a obligé les entreprises de médias traditionnelles à repenser leurs structures commerciales.