Warner Bros Discovery entame un examen stratégique, y compris la vente de l'entreprise
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe deux; change le code de l'emballage média de WARNER BROS DIS-REVIEW/ à WARNER BROS DIS-M&A/;)

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré jeudi qu'elle avait entamé un examen des alternatives stratégiques en réponse à l'intérêt non sollicité de plusieurs parties.

La société cherche à évaluer une série d'options, y compris un accord pour l'ensemble de la société et des transactions séparées pour Warner Bros et Discovery Global, a déclaré la société dans un document.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % après la clôture de la bourse.

