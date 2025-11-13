Warner Bros Discovery entame un examen stratégique, y compris la vente de l'entreprise

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré jeudi qu'elle avait entamé un examen des alternatives stratégiques en réponse à l'intérêt non sollicité de plusieurs parties.

La société cherche à évaluer une série d'options, y compris un accord pour l'ensemble de la société et des transactions séparées pour Warner Bros et Discovery Global, a déclaré la société dans un document.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % après la clôture de la bourse.