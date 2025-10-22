Warner Bros Discovery en hausse ; Benchmark relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O ont augmenté de 3,4 % à 21,02 $ dans les premiers échanges
** La société de courtage Benchmark augmente le prix cible de 18 $ à 25 $
** La société de courtage augmente le prix cible après que le conseil d'administration de WBD ait entamé un examen stratégique
** Le conseil d'administration de WBD a rejeté une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance
PSKY.O mardi - rapport Reuters, citant une source
** 12 des 27 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'achat ou supérieure, tandis que d'autres recommandent de "conserver"; le titre a un prix médian de 20 $ - LSEG
** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a presque doublé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer