Warner Bros Discovery en hausse après le relèvement de l'objectif de cours de BofA, porté par la solidité des studios et du streaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 septembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery
WBD.O sont en hausse de 1,4 % à 19,14 dollars.
** Le courtier BofA relève son objectif de cours à 24 dollars, contre 16 dollars précédemment, et réitère sa recommandation d'« achat ».
** BofA prévoit que le troisième trimestre de WBD reflétera une forte dynamique continue dans les studios et le streaming, mais des défis persistants dans la publicité linéaire.
** En tant qu'entité autonome, les actifs de streaming et de studio de WBD susciteraient une guerre des enchères parmi les acheteurs potentiels; BofA estime qu'une scission peut générer la plus grande valeur potentielle
** WBD continue d'enregistrer de solides performances au box-office et semble en bonne voie pour dépasser son objectif de 2,4 milliards de dollars d'Ebitda des studios pour l'année civile 2025, selon le courtier.
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de plus de 70 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer