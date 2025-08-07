Warner Bros Discovery: EBITDA accru de 9% au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 14:20
Le groupe explique que cette progression de l'EBITDA ajusté est principalement due à une croissance dans les segments streaming et studios, partiellement contrebalancée par un déclin dans le segment réseaux linéaires globaux.
A 9,81 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 1%, avec une stagnation des revenus en distribution, une contraction de 9% des recettes publicitaires, mais une augmentation de 17% des revenus de contenus.
