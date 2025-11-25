Warner Bros Discovery demande de meilleures offres d'ici le 1er décembre, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 10)

Warner Bros Discovery WBD.O a demandé aux acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le mois dernier, la société mère de HBO et de CNN a déclaré qu'elle étudiait les possibilités de vente qui s'offraient à elle. Depuis, elle a reçu des offres de rachat préliminaires de la part de ses rivaux Paramount Skydance

PSKY.O , Comcast CMCSA.O et Netflix NFLX.O .

Après avoir examiné les offres améliorées, Warner Bros pourrait entrer dans une période de négociations exclusives avec l'une des sociétés, a rapporté Bloomberg News.

Warner Bros Discovery, Comcast, Netflix et Paramount Skydance n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Paramount devrait faire une offre pour l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris ses réseaux de télévision par câble. L'offre de Paramount est soutenue par l'actionnaire majoritaire du studio, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, qui figure parmi les hommes les plus riches du monde.

La combinaison potentielle renforcerait la présence de Paramount dans les salles de cinéma, ce qui lui donnerait une part de 32 % du marché nord-américain des salles de cinéma, selon Comscore, et renforcerait son service de diffusion en continu en combinant HBO Max et Paramount+.

Tout accord potentiel impliquant Warner Bros Discovery consoliderait davantage le secteur des médias aprèsla fusion de Skydance Media et Paramount Global pour un montant de 8,4 milliards de dollars . L'opération avait mis fin à un processus de transactions laborieux, marqué par un contrôle politique et des inquiétudes de la part des actionnaires.

Reuters a rapporté en exclusivité que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté l'offre de Paramount , qui proposait essentiellement des liquidités, soit près de 24 dollars par action, ce qui valorisait la société à 60 milliards de dollars, et a annoncé publiquement qu'il évaluerait les options stratégiques pour le studio.

L'action de Warner Bros Discovery a grimpé de 83 % depuis que l'intention de Paramount de faire une offre pour la société de médias a été annoncée en septembre. L'action a clôturé à 22,96 dollars mardi.

Le géant des médias a précédemment annoncé son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse, en séparant ses studios et ses activités de diffusion en continu de ses réseaux câblés en perte de vitesse.