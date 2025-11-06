Warner Bros Discovery chute à la suite d'une perte plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de médias Warner Bros Discovery chutent de près de 1 % à 22,55 $ avant le marché

** La société manque les estimations de revenus trimestriels et affiche une perte plus importante que prévu en raison de la faible croissance de l'unité de streaming et des déclins continus de l'activité de télévision par câble

** Les revenus du 3ème trimestre chutent de 6% à 9,05 milliards de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 9,15 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** WBD annonce une perte de 6 cents par action, contre une estimation de 4 cents par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait plus que doublé cette année