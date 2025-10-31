Warner Bros Discovery bondit après l'annonce par Reuters de l'intérêt de Netflix pour le rachat de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O augmentent de 4,6 % à 22,67 $ dans les échanges prolongés

** Netflix NFLX.O étudie activement une offre pour les studios et les activités de streaming de WBD, en retenant un conseiller financier et en obtenant l'accès aux informations financières, rapporte Reuters, citant trois sources familières avec le sujet

** Le service de streaming vidéo a engagé Moelis & Co, la banque d'investissement qui a conseillé Skydance Media dans son offre réussie pour Paramount Global, pour évaluer une offre potentielle

** La semaine dernière, le conseil d'administration de WBD a rejeté une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O - rapport

** Depuis la dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année