 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,42
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Warner Bros Discovery bondit après l'annonce d'une offre de Netflix essentiellement en numéraire
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O augmentent de 1,6 % à 24,25 $ avant le marché

** Une source au fait du dossier a déclaré à Reuters lundi que la société avait reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix NFLX.O .

** Les banquiers de Paramount Skydance PSKY.O , Comcast

CMCSA.O et Netflix ont travaillé pendant le week-end sur des offres améliorées pour tout ou partie de Warner Bros, ajoute la source

** NFLX et WBD refusent de commenter; Bloomberg News a d'abord rapporté le développement

** La semaine dernière, WBD avait demandé aux soumissionnaires de présenter des offres améliorées avant le 1er décembre après avoir reçu les offres préliminaires de rachat

** Reuters a rapporté en exclusivité que la société avait rejeté l'offre de Paramount, d'un montant de près de 24 dollars par action, qui valorisait l'entreprise à 60 milliards de dollars

** L'action de WBD a plus que doublé depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

COMCAST-A
26,5800 USD NASDAQ -0,41%
NETFLIX
109,1300 USD NASDAQ +1,44%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,7100 USD NASDAQ -1,94%
WARNER BROS RG-A
23,8700 USD NASDAQ -0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Des proches devant des corps de victimes provenant de l'épave d'un bateau submergé après un éboulement, à Pucallpa, au Pérou le 1er décembre 2025 ( AFP / Hugo Alejos )
    Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:12 

    La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti national à la présidence du Honduras, Nasry Asfura, après avoir voté à Tegucigalpa le 30 novembre 2025 ( AFP / Johny MAGALLANES )
    Présidentielle au Honduras: les candidats de droite à quasi-égalité, Trump accusateur
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:03 

    Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank