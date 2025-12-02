Warner Bros Discovery bondit après l'annonce d'une offre de Netflix essentiellement en numéraire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O augmentent de 1,6 % à 24,25 $ avant le marché

** Une source au fait du dossier a déclaré à Reuters lundi que la société avait reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix NFLX.O .

** Les banquiers de Paramount Skydance PSKY.O , Comcast

CMCSA.O et Netflix ont travaillé pendant le week-end sur des offres améliorées pour tout ou partie de Warner Bros, ajoute la source

** NFLX et WBD refusent de commenter; Bloomberg News a d'abord rapporté le développement

** La semaine dernière, WBD avait demandé aux soumissionnaires de présenter des offres améliorées avant le 1er décembre après avoir reçu les offres préliminaires de rachat

** Reuters a rapporté en exclusivité que la société avait rejeté l'offre de Paramount, d'un montant de près de 24 dollars par action, qui valorisait l'entreprise à 60 milliards de dollars

** L'action de WBD a plus que doublé depuis le début de l'année, à la dernière clôture