Warner Bros devrait rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount et soutenir Netflix dans la guerre des enchères, selon certaines sources
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre de Netflix, d'un montant de 72 milliards de dollars, inclut les actifs non câblés de Warner Bros

*

Paramount affirme que son offre présente une voie réglementaire plus claire, soutenue par la famille Ellison

*

Affinity Partners se retire du financement de Paramount, selon Bloomberg

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 4) par Milana Vinn et Dawn Chmielewski

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O pourrait annoncer une décision dès mercredi sur l'offre publique d'achat de Paramount Skydance

PSKY.O , d'un montant de 108,4 milliards de dollars, et conseiller aux actionnaires de voter contre l'offre, selon des sources familières avec le dossier.

La décision de se réengager dans l'offre de rachat de Netflix NFLX.O marquerait le dernier rebondissement dans la course aux actifs qui comprend le studio de cinéma et de télévision historique de Warner Bros et sa vaste bibliothèque de films et de programmes télévisés, dont le portefeuille comprend des classiques tels que "Casablanca" et "Citizen Kane" et des favoris contemporains tels que "Harry Potter" et "Friends". Warner Bros est propriétaire du service de streaming HBO Max.

Un porte-parole de Warner Bros Discovery s'est refusé à tout commentaire.

Les actions de la société étaient en baisse de 1,3 % dans les échanges avant bourse mercredi, tandis que Netflix gagnait 1,8 % et que Paramount baissait de 0,7 %.

Le vainqueur aura un avantage considérable dans la guerre du streaming en s'emparant d'une vaste bibliothèque de contenus qui a longtemps été une cible d'acquisition.

Au début du mois, Netflix a remporté la victoire en faisant une offre de 27 dollars en numéraire et en actions pour les actifs non câblés de Warner Bros.

Le directeur général de Paramount, David Ellison , s'est ensuite adressé directement aux actionnaires de Warner Bros en leur proposant une offre de 30 dollars par action, entièrement en numéraire, pour l'ensemble de la société.

Dans des documents réglementaires, Paramount a déclaré que son offre était supérieure à celle de Netflix et qu'elle bénéficierait d'une voie plus claire vers l'approbation réglementaire. Son offre est financée par 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres, soutenus par la famille Ellison et RedBird Capital, et 54 milliards de dollars d'engagements de dette de la part de Bank of America, Citi et Apollo.

Affinity Partners, la société de Jared Kushner, qui était l'un des partenaires financiers de Paramount, se retire de la bataille, selon Bloomberg.

Paramount et Affinity Partners n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
94,5450 USD NASDAQ +0,83%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,8450 USD NASDAQ -1,04%
WARNER BROS RG-A
28,8900 USD NASDAQ -2,76%
