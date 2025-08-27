Warehouse REIT abandonne l'offre de rachat de Tritax Big Box au profit de l'offre de Blackstone

La société britannique Warehouse REIT a déclaré mercredi qu'elle avait décidé de ne pas donner suite à la proposition de rachat de son homologue Tritax Big Box REIT

BBOXT.L , quelques semaines après avoir changé d'allégeance en faveur de l'offre de Blackstone BX.N d'environ 489 millions de livres (660,59 millions de dollars).

(1 $ = 0,7402 livre)