Warehouse REIT abandonne l'offre de rachat de Tritax Big Box au profit de l'offre de Blackstone
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique Warehouse REIT a déclaré mercredi qu'elle avait décidé de ne pas donner suite à la proposition de rachat de son homologue Tritax Big Box REIT

BBOXT.L , quelques semaines après avoir changé d'allégeance en faveur de l'offre de Blackstone BX.N d'environ 489 millions de livres (660,59 millions de dollars).

(1 $ = 0,7402 livre)

Fusions / Acquisitions

