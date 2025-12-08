Warby Parker lancera des lunettes d'intelligence artificielle avec Google en 2026 ; les actions sont en hausse

8 décembre - ** Les actions de la marque de lunettes Warby Parker WRBY.N augmentent d'environ 14 % à 21,46 $ dans les échanges de l'après-midi

** Co et Alphabet GOOGL.O lanceront des lunettes légères à intelligence artificielle dans le cadre de leur partenariat en 2026 - SEC Filing

** Le 20 mai, WRBY a déclaré que Google s'était engagé à verser jusqu'à 150 millions de dollars, y compris une participation au capital de la société, dans le cadre de son engagement à long terme en faveur d'un partenariat

** S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT à New York jeudi, le directeur général de WRBY, Neil Blumenthal, a déclaré que Co continuerait à accélérer la croissance des bénéfices grâce à l'IA

** A la dernière clôture, WRBY a baissé de 22% depuis le début de l'année