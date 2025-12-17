 Aller au contenu principal
Warburg Pincus investit dans Acclime à Hong Kong
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la confirmation d'un accord par Warburg Pincus et des détails sur Acclime) par Kane Wu

La société d'investissement américaine Warburg Pincus a annoncé mercredi qu'elle investirait dans Acclime, une société de services aux entreprises basée à Hong Kong.

L'opération valoriserait Acclime entre 950 millions et 1 milliard de dollars, ont déclaré deux personnes au fait du dossier, ajoutant que Warburg Pincus prendrait le contrôle de l'entreprise.

DÉTAILS CLÉS

- Warburg Pincus a déclaré dans un communiqué qu'il chercherait à tirer parti de son expérience dans le domaine des plateformes de services aux entreprises pour soutenir l'expansion internationale d'Acclime. La société n'a pas divulgué de détails financiers.

-Dans le cadre de cette opération, la valeur d'entreprise d'Acclime pourrait être d'environ 1 milliard de dollars, a déclaré l'une des sources. Les sources ont refusé d'être identifiées pour des raisons de confidentialité.

- Des sociétés de rachat telles que KKR & Co KKR.N , CVC Capital Partners CVC.AS et TPG TPG.O étaient également intéressées par Acclime, selon certaines sources.

CONTEXTE

Acclime a été fondée en 2019 par Martin Crawford et Debby Davidson pour aider les entreprises à naviguer sur les marchés complexes d'Asie, selon son site web.

Le gestionnaire d'investissement Barings a fourni des facilités de crédit garanties de premier rang totalisant plus de 150 millions de dollars en mai 2024 pour soutenir l'expansion continue d'Acclime.

Acclime opère dans toute la région Asie-Pacifique et possède des bureaux à l'île Maurice, aux Seychelles, aux Émirats arabes unis et à Samoa, selon son site web.

Depuis sa création, Acclime a réalisé plus de 50 acquisitions pour construire une plateforme qui couvre 18 marchés et emploie plus de 2 000 professionnels, selon Warburg Pincus.

La société compte plus de 17 000 clients. Ses services comprennent la comptabilité, la fiscalité, les ressources humaines et la paie, le secrétariat ainsi que les services de risque et de conseil.

