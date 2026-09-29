Warburg Pincus a réalisé 12 milliards de dollars de sorties d'investissements depuis le début de l'année, selon son directeur général

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(Ajout d'informations contextuelles et d'une citation dans les paragraphes 3 à 6)

La société de capital-investissement Warburg Pincus a réalisécette année environ 12 milliards de dollars desorties d'investissements, a déclaré mardi son directeur général,ce qui la met en passe d'enregistrer un rendement record.

Ce chiffre est comparable au record de 12 milliards de dollars que la société, dont le siège est à New York, avait réalisé l’année dernière, a déclaré le directeur général Jeffrey Perlman lors de la conférence SuperReturn Asia à Singapour.

Warburg Pincus a clôturé en janvier un fonds dédié au secteur financier de 3 milliards de dollars et a levé en 2023 17.3 milliards de dollars pour son fonds phare dédié à la croissance mondiale. Jeffrey Perlman n’a fait aucune mention d’une nouvelle levée de fonds.

Le contexte mondial s’est avéré difficile pour les fonds de capital-investissement, car la nervosité des marchés boursiers et la chute des valeurs du secteur des logiciels – l’une des cibles favorites du secteur – ont constitué des obstacles aux sorties par introduction en bourse.

“Cette année, de toute évidence, on ne peut pas vendre les entreprises de logiciels aussi facilement”, a déclaré Jeffrey Perlman. Il a précisé que les deux plus importantes sorties de Warburg Pincus avaient été Consolidated Precision Products, un fournisseur du secteur aérospatial cédé à GE Aerospace, et Ensemble Health Partners, partiellement cédé à la société d’investissement Thoreau.

“Si vous n’êtes pas diversifié, si vous vous concentrez sur un seul pays, un seul stade d’investissement et un seul secteur, vous allez connaître de longues périodes où le soleil ne brillera pas.”