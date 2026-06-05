Wamco, filiale de Franklin Resources, va payer une amende de 100 millions de dollars infligée par la SEC pour des opérations boursières menées par un ancien gestionnaire vedette

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* La SEC affirme que Western Asset Management Co n'a pas supervisé les allocations de transactions de Kenneth Leech

* Leech est accusé d'avoir favorisé certains portefeuilles après les pertes sur les titres de dette russes et du Crédit Suisse

* Wamco n'a pas reconnu de faute lors du règlement

* Leech doit comparaître en procès pénal le 15 juin et a plaidé « non coupable »

(Jonathan Stempel)

Western Asset Management Co, une filiale de Franklin Resources BEN.N , versera une amende civile de 100 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) concernant le stratagème de « cherry-picking » (sélection sélective) de 600 millions de dollars dont aurait été l'auteur l'ancien co-directeur des investissements Kenneth Leech, a déclaré vendredi l'autorité de régulation. Cet accord est l'un des plus importants annoncés par la SEC au cours du second mandat du président américain Donald Trump. Le procès pénal de M. Leech doit s'ouvrir à Manhattan le 15 juin. Les procureurs affirment que son stratagème s'est déroulé de janvier 2021 à octobre 2023.

M. Leech, âgé de 71 ans, a plaidé « non coupable ». Wamco, l'ancien employeur de M. Leech, n'a pas reconnu avoir commis d'infraction.

Ancien gestionnaire de portefeuille vedette de Wamco, M. Leech a été inculpé en novembre 2024 de quatre chefs d’accusation de fraude pour avoir indûment favorisé les comptes de certains clients lors de l’attribution des transactions, une pratique connue sous le nom de « cherry-picking », ainsi que d’un chef d’accusation pour fausses déclarations.

LA SEC AFFIRME QUE LES TRANSACTIONS DE LEECH N'ÉTAIENT PAS « JUSTES ET ÉQUITABLES » Les autorités ont déclaré que Leech avait orienté les transactions sur dérivés du Trésor américain qui avaient enregistré de bons résultats le premier jour vers des portefeuilles privilégiés suivant une stratégie « Macro Opportunities », qui, selon lui, reflétait ses meilleures idées, et avait attribué les transactions moins performantes à des portefeuilles suivant les stratégies « Core » et « Core Plus ». Les procureurs ont déclaré que M. Leech s'était montré particulièrement enclin à favoriser les portefeuilles « Macro Opportunities » après que ceux-ci eurent subi des pertes sur la dette russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et sur la dette du Crédit Suisse lorsque la banque suisse s'est effondrée en 2023.

La SEC a déclaré que Wamco, basée à Pasadena, en Californie, savait que les pratiques de trading et d’allocation de M. Leech divergeaient de celles de ses collègues, mais n’avait pas réussi à le superviser correctement ni à s’assurer que ses allocations étaient « justes et équitables » pour les clients. Dans un document réglementaire, Franklin a déclaré que Wamco avait accepté de conclure un accord à l'amiable par « décision commerciale » afin d'éviter un litige prolongé, et que cet accord mettait fin aux enquêtes menées par la SEC et le ministère de la Justice. Un porte-parole de M. Leech et ses avocats ont refusé de commenter. Les actifs sous gestion de Wamco s'élevaient à 228,9 milliards de dollars au 31 mars, contre 381,1 milliards de dollars en juin 2024, le mois précédant la première divulgation des enquêtes sur les opérations de M. Leech. Un fonds commun de placement que M. Leech aidait à gérer, le Western Asset Core Plus Bond, a sous-performé par rapport à plus de 95 % de ses concurrents en 2022 et 2024, après avoir largement surperformé depuis 2014, selon les données de Morningstar. Franklin, dont le siège se trouve à San Mateo, en Californie, a clôturé le mois de mars avec 1 680 milliards de dollars d'actifs sous gestion.