Walt Disney: objectif de BPA relevé pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Walt Disney indique viser désormais une croissance de 25% de son BPA ajusté sur l'ensemble de l'exercice, tout en continuant de viser plus de huit milliards de dollars de free cash-flow.



Sur son deuxième trimestre (clos fin mars), le géant des médias et du divertissement a vu son BPA ajusté d'éléments exceptionnels augmenter de 30% à 1,21 dollar, avec un résultat opérationnel des segments en hausse de 17% à 3,84 milliards de dollars.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 1% à un peu moins de 22,1 milliards, un tassement de 5% pour sa division divertissement ayant été compensé par des croissances de 2% et 10% respectivement pour ses divisions sports et expériences.



'De façon importante, le streaming de divertissement s'est révélé rentable pour le trimestre, et nous restons en voie d'atteindre la rentabilité pour l'ensemble des activités de streaming au quatrième trimestre', pointe sa direction.





