Walt Disney: BPA en retrait de 6% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Walt Disney a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté d'éléments exceptionnels en retrait de 6% à 1,03 dollar au titre de son troisième trimestre 2022-23, ainsi qu'un résultat opérationnel des segments stable à 3,56 milliards.



Les revenus du géant des médias et du divertissement ont pourtant augmenté de 4% à un peu plus de 22,3 milliards de dollars, une croissance tirée par ses activités de parcs d'attractions, expériences et produits (+13%).



'Nos résultats reflètent ce que nous avons accompli dans le cadre d'une transformation sans précédent entreprise pour restructurer le groupe, améliorer ses efficiences et restaurer la créativité au centre de nos activités', commente son CEO Robert Iger.



Il souligne que les mesures prises chez Walt Disney l'ont 'mis sur la voie de dépasser son objectif initial de 5,5 milliards de dollars d'économies et amélioré d'environ un milliard le résultat opérationnel direct-au-consommateur en seulement trois trimestres'.





