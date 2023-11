Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walt Disney: BPA ajusté plus que doublé au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - Walt Disney publie un chiffre d'affaires de 21,24 Mds$ au titre du 4e trimestre de son exercice, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel des segments ressort en hausse de 86%, à 2,97 Mds$ (aidé par une hausse de +14% dans le segment Sports, de +31% dans le segment Experiences ainsi qu'un segment Entertainment qui renoue avec les bénéfices).



Le BPA dilué des activités poursuivies s'établit à 0,14$, en hausse de 56%. Le BPA ajusté (hors éléments exceptionnels), ressort à 0,82$ contre 0,30$ un an plus tôt.



Disney bénéficie notamment de 7 millions de nouveaux abonnés à Disney+ au 4e trimestre, et profite de la hausse des bénéfices d'exploitation nationaux d'ESPN qui démontrent 'la valeur du sport et la puissance de la marque ESPN'.



Dans ce contexte, Disney anticipe 'une croissance significative des flux de trésorerie disponibles au cours de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023, se rapprochant des niveaux observés pour la dernière fois avant la pandémie'.



'Cette solide croissance continue des flux de trésorerie disponibles, parallèlement à notre solide bilan, nous placera en bonne position pour atteindre nos objectifs d'investissement et d'actionnariat pour l'année et les années à venir', conclut la firme.





