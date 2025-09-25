Walmart va promouvoir le 'clasico' Real-Barça aux Etats-Unis et au Canada
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 17:00
Dans un communiqué, le groupe américain de supermarchés explique qu'il prévoit d'organiser à l'occasion du prochain match, qui sera programmé à la fin du mois d'octobre, toute une série d'événements, de concerts et de rencontres avec des légendes de La Liga, mais aussi proposer des contenus spéciaux, des produits en édition spéciale ainsi que des animations en magasin.
Dans le cadre de ce partenariat, une nouvelle identité visuelle associera le logo de Walmart, qui sera présenté comme le partenaire principal de la rencontre dans toutes les communications liées à sa promotion aux Etats-Unis et au Canada.
Pour Walmart, il s'agit de la dernière incursion dans le monde du football après les partenariats pluriannuels récemment conclus avec la Major League Soccer (MLS) et la Leagues Cup américaines à un peu moins d'un an de la Coupe du Monde de football, qui sera en partie organisée par les Etats-Unis.
Le dernier 'clasico' en date, qui avait vu le Barça s'imposer 4 buts à 3 face au Real en mai dernier, reste à ce jour le plus suivi de tous les clasicos jusqu'ici retransmis sur la chaîne sportive américaine ESPN.
Valeurs associées
|102,750 USD
|NYSE
|+0,05%
