Walmart sera le premier distributeur américain à vendre le glucomètre continu d'Abbott

Walmart WMT.N deviendra le premier distributeur américain à vendre le moniteur de glucose continu Lingo d'Abbott Laboratories ABT.N en vente libre dans les magasins physiques , a déclaré mardi un porte-parole d'Abbott.

L 'appareil d'Abbott, qui n'était auparavant disponible que sur HelloLingo.com et Amazon, sera désormais vendu dans les 3 500 magasins Walmart à travers les États-Unis.

Les fabricants de glucomètres en continu tels qu'Abbott, Dexcom DXCM.O et Medtronic MDT.N bénéficient d'une hausse de la demande en raison de la sensibilisation accrue au diabète, de l'élargissement de la couverture d'assurance et de l'adoption par les patients de la technologie sans piqûre de doigt.

Lingo est doté d'un petit capteur souple inséré juste sous la peau, généralement à l'arrière du bras. Le capteur mesure le taux de glucose toutes les quelques minutes.

Le pack de deux semaines avec un capteur coûte 48,97 dollars chez Walmart, y compris l'accès à l'application Lingo, qui n'est disponible que sur iPhone pour l 'instant.

Abbott a lancé Lingo l'année dernière, ciblant les consommateurs qui souhaitent mieux comprendre leur santé, tandis que son autre gamme, FreeStyle Libre, est destinée aux personnes atteintes de diabète et est principalement disponible sur ordonnance.

Au troisième trimestre, les ventes de glucomètres en continu d'Abbott ont augmenté de 20,5 % pour atteindre 2 milliards de dollars.

Axios a d'abord rapporté ce développement plus tôt dans la journée.