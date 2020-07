Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart se remet à la recherche d'un acquéreur pour Asda, sa filiale britannique Reuters • 20/07/2020 à 16:03









LONDRES, 20 juillet (Reuters) - Walmart WMT.N s'est remis à la recherche d'un acquéreur susceptible de reprendre sa participation dans le britannique Asda, a déclaré lundi un porte-parole du numéro un mondial de la distribution. Interrompue en raison de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, l'opération intervient après qu'Asda s'est vu interdire de fusionner avec son concurrent Sainsbury SBRY.L . Cet échec avait alors conduit Walmart à envisager une mise en bourse d'Asda, mais l'américain a annoncé en février être en discussion avec des investisseurs pour leur céder une participation majoritaire. "Nous pensons que l'heure est venue de réfléchir aux solutions pour qu'une tierce partie investisse dans notre entreprise pour accélérer la réussite de notre stratégie de valeur à long terme, que ce soit dans les points de vente ou en ligne", a dit le porte-parole de Walmart. Selon ce dernier, la pandémie a démontré la résistance d'Asda dans un contexte difficile et mis en lumière le rôle clé qu'il a auprès de la population britannique. (James Davey; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SAINSBURY LSE -1.70% WALMART NYSE -0.02%