 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Walmart s'associe à OpenAI pour la fonction d'achat ChatGPT
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a déclaré mardi qu'il s'associait à OpenAI pour permettre aux clients et aux membres du Sam's Club de faire des achats directement dans ChatGPT, en utilisant la fonction Instant Checkout du chatbot IA.

Les actions de Walmart ont augmenté d'environ 3 % au début de la journée de mardi.

Ce partenariat fait suite à un partenariat similaire qu'OpenAI a annoncé le mois dernier avec Etsy ETSY.O et Shopify SHOP.TO , ce qui a fait grimper en flèche les actions des vendeurs en ligne.

Walmart, le plus grand distributeur au monde, étend son utilisation de l'intelligence artificielle alors que les entreprises de tous les secteurs adoptent la technologie pour simplifier les tâches et réduire les coûts.

Au début de l'année, Walmart a présenté des plans pour déployer une suite de "super agents" dotés d'IA afin d'améliorer l'expérience d'achat et de rationaliser les opérations.

Valeurs associées

ETSY
70,720 USD NYSE -1,71%
SHOPIFY RG-A
219,420 CAD TSX +2,13%
WALMART
109,055 USD NYSE +1,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank