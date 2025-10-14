Walmart s'associe à OpenAI pour la fonction d'achat ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a déclaré mardi qu'il s'associait à OpenAI pour permettre aux clients et aux membres du Sam's Club de faire des achats directement dans ChatGPT, en utilisant la fonction Instant Checkout du chatbot IA.

Les actions de Walmart ont augmenté d'environ 3 % au début de la journée de mardi.

Ce partenariat fait suite à un partenariat similaire qu'OpenAI a annoncé le mois dernier avec Etsy ETSY.O et Shopify SHOP.TO , ce qui a fait grimper en flèche les actions des vendeurs en ligne.

Walmart, le plus grand distributeur au monde, étend son utilisation de l'intelligence artificielle alors que les entreprises de tous les secteurs adoptent la technologie pour simplifier les tâches et réduire les coûts.

Au début de l'année, Walmart a présenté des plans pour déployer une suite de "super agents" dotés d'IA afin d'améliorer l'expérience d'achat et de rationaliser les opérations.