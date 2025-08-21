Walmart revoit à la hausse ses prévisions annuelles, l'accent étant mis sur les prix bas pour attirer les consommateurs

La forte demande, quel que soit le niveau de revenu, stimule le chiffre d'affaires de Walmart

Les ventes de commerce électronique de Walmart font un bond de 25 %, contribuant à la croissance globale

Bénéfice du deuxième trimestre inférieur aux attentes

La directrice générale prévient que les coûts des droits de douane augmentent à mesure que les stocks se reconstituent

(Ajoute le commentaire de la directrice générale sur les tarifs douaniers aux paragraphes 6-7, le bénéfice du deuxième trimestre au paragraphe 10, le commentaire de l'analyste au paragraphe 11) par Savyata Mishra et Siddharth Cavale

Walmart WMT.N a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'exercice fiscal, grâce à la forte demande des consommateurs de tous niveaux de revenus, qui se sont tournés vers le plus grand distributeur du monde, inquiet de la hausse des coûts.

Les résultats de Walmart montrent qu'il a continué à bénéficier de la sensibilité croissante des Américains aux prix, avec un chiffre d'affaires de 177,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes attendaient en moyenne 176,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le moral des consommateurs s'est affaibli en raison des craintes d'une hausse de l'inflation due aux droits de douane, ce qui a affecté les résultats de certaines chaînes de magasins, mais les ventes de Walmart sont restées solides.

Toutefois, ses actions ont chuté de 2,8 % lors de la première séance du marché, le bénéfice du deuxième trimestre ayant été inférieur aux prévisions.

Walmart avait prévenu qu'il augmenterait ses prix cet été pour compenser les coûts liés aux droits de douane sur certains produits importés aux États-Unis, une décision qui a suscité des critiques de la part du président Donald Trump. Plusieurs autres détaillants de vêtements, de chaussures et de produits emballés ont émis des avertissements similaires.

La directrice générale de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que l'impact des droits de douane avait été suffisamment progressif pour atténuer tout changement dans les habitudes des clients.

"Mais comme nous reconstituons nos stocks aux niveaux de prix post-tarifaires, nous continuons à voir nos coûts augmenter chaque semaine", a-t-elle déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Walmart a néanmoins revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année. Walmart s'attend à ce que les ventes annuelles augmentent de 3,75 % à 4,75 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 4 %. Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 2,52 et 2,62 dollars, contre une fourchette précédente de 2,50 à 2,60 dollars.

La chaîne de distribution basée à Bentonville, dans l'Arkansas, a bénéficié d'une stratégie en ligne plus pointue, car de plus en plus de clients ont recours aux livraisons à domicile. Ses ventes mondiales en ligne ont fait un bond de 25 % au cours du trimestre, et elle a indiqué qu'un tiers des livraisons à partir des magasins prenaient trois heures ou moins.

BÉNÉFICE DU DEUXIÈME TRIMESTRE INFÉRIEUR AUX ATTENTES

Le bénéfice ajusté par action de 68 cents au deuxième trimestre est inférieur aux attentes des analystes qui tabelaient sur 74 cents.

"Nous pensons que les estimations de Street étaient ambitieuses et que l'écart n'est pas révélateur d'un ralentissement des fondamentaux de l'entreprise", a déclaré Steven Shemesh, analyste chez RBC Capital Markets.

Les ventes comparables totales de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 4,6 %, alimentées par une forte demande de produits frais, de garde-manger et de produits laitiers, ainsi que de médicaments de marque et en vente libre, dépassant les estimations des analystes qui tabelaient sur une augmentation de 3,8 %. La société a noté une forte réaction des clients à plus de 7 400 "rollbacks", son terme pour désigner les prix réduits, avec 30 % de rollbacks en plus sur les produits d'épicerie.

Les dépenses moyennes en caisse ont augmenté de 3,1 %, contre une hausse de 0,6 % l'année dernière, mais la croissance du nombre de visites est tombée à 1,5 %, contre 3,6 % l'année précédente. Walmart a enregistré une croissance de 40 % de ses ventes sur le marché, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile, des jouets, des médias et des jeux.

Un jour plus tôt, Target TGT.N a mis en garde contre les pressions sur les coûts induites par les tarifs douaniers, tout en réaffirmant que les augmentations de prix ne seraient envisagées qu'en dernier recours.

Les deux tiers des ventes de Walmart aux États-Unis sont constitués de produits d'origine nationale, avaient déclaré les dirigeantes au dernier trimestre, ce qui lui a permis de se protéger des tarifs douaniers par rapport à ses concurrents.

Walmart prévoit une croissance de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre comprise entre 3,75 % et 4,75 %, hors fluctuations monétaires.