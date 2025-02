Walmart répond aux attentes au 4T mais ses prévisions déçoivent

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart a fait légèrement mieux qu'attendu au quatrième trimestre de son exercice décalé, profitant notamment de l'essor du commerce sur internet, mais ses prévisions volontairement "prudentes" étaient accueillies froidement.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du géant américain perdait plus de 8% vers 12H45 GMT jeudi.

Walmart a annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025, achevé au 31 janvier, de 180,55 milliards de dollars (+4,1% sur un an).

Il a été dépassé, pour la première fois, par le géant du commerce sur internet Amazon qui a engrangé 187,8 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Entre novembre et janvier, Walmart a dégagé un bénéfice net de 5,25 milliards de dollars, soit un recul de 4,4% sur un an du fait d'effets de change négatifs et de coûts salariaux supérieurs.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, variable de référence pour les marchés, il s'établit à 66 cents quand le consensus des analystes de FactSet anticipait 65 cents.

Sur l'année écoulée, il a réalisé un chiffre d'affaires de 680,98 milliards de dollars (+5,1%)et un bénéfice net de 19,44 milliards (+25,3%).

Le groupe a également dévoilé des prévisions proforma pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026 ainsi que pour l'ensemble de l'année.

Sur les trois premiers mois, il attend une hausse de 3% à 4% de ses ventes et un bénéfice par action de 60 cents (57 à 58 cents après effets de change négatifs).

Pour l'exercice, il anticipe une croissance de même ampleur pour son chiffre d'affaires et un bénéfice par action de 2,51 dollars (2,50 à 2,60 hors effets de change).

Avant la publication de jeudi, le consensus tablait sur un bénéfice par action proforma de 64 cents au premier trimestre et de 2,77 dollars pour l'ensemble de l'exercice.

"Les prévisions sont prudentes pour commencer l'année et illustrent notre confiance pérenne en notre activité", a relevé le groupe, se disant "fier" des résultats annoncés jeudi matin.