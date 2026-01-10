Walmart remplacera Astrazeneca sur le Nasdaq-100 le 20 janvier

Walmart WMT.O remplacera le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.L dans l'indice Nasdaq-100 le 20 janvier, a déclaré vendredi l'opérateur boursier NDAQ.O .

Le géant du commerce de détail a déclaré en novembre qu'il transférerait sa cotation de longue date à la Bourse de New York vers son principal rival.

Les entreprises changent généralement de lieu de cotation lorsqu'elles considèrent que la base d'investisseurs, la technologie et les services d'une bourse leur conviennent mieux, ou lorsqu'elles souhaitent réduire les coûts liés à la cotation et à la conformité.

Certaines entreprises qui sont passées du NYSE au Nasdaq en 2025 ont cité comme raison principale l'attrait de l'indice Nasdaq-100, qui comprend 100 des entreprises non financières les plus précieuses cotées au Nasdaq, dont Nvidia NVDA.O et Apple

AAPL.O .

Walmart remplacera AstraZeneca dans l'indice Nasdaq-100, l'indice Nasdaq-100 Equal Weighted et l'indice Nasdaq-100 Ex-Tech Sector, avant l'ouverture du marché le 20 janvier, a indiqué le Nasdaq dans un communiqué.