Walmart remplacera Astrazeneca sur le Nasdaq-100

Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé vendredi que le distributeur américain Walmart WMT.O remplacera le fabricant de médicaments britannique Astrazeneca AZN.L dans l'indice Nasdaq-100 à compter du 20 janvier 2026.