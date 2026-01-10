 Aller au contenu principal
Walmart remplacera Astrazeneca sur le Nasdaq-100
information fournie par Reuters 10/01/2026 à 02:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé vendredi que le distributeur américain Walmart WMT.O remplacera le fabricant de médicaments britannique Astrazeneca AZN.L dans l'indice Nasdaq-100 à compter du 20 janvier 2026.

