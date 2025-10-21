Walmart réduit le prix des repas de Thanksgiving à 4 dollars par personne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a dévoilé mardi son panier repas pour Thanksgiving 2025 à moins de 4 dollars par personne, le prix le plus bas depuis que le distributeur a lancé ce programme en 2022, alors que les consommateurs américains sont confrontés à une inflation persistante et à une plus grande incertitude économique.

Le panier, prévu pour 10 personnes, comprend plus de 20 articles, comme une dinde, des pommes de terre, un mélange de farce, des oignons frits, des croûtes de tarte et des macaronis au fromage en boîte.

Cette offre, qui coûtait environ 7 dollars par personne l'année dernière, intervient une semaine après que la filiale américaine de la chaîne allemande de supermarchés discount Aldi a lancé une offre similaire pour les fêtes de fin d'année.

Cette baisse de prix intervient alors que les détaillants américains renforcent leur politique de prix à l'approche des fêtes de fin d'année, période lucrative où les ménages, en particulier les plus modestes, subissent le contrecoup de la hausse du coût de la vie et de l'incertitude liée à la politique commerciale des États-Unis.

La période des fêtes de fin d'année s'étend de novembre à janvier et englobe Thanksgiving, le Black Friday, le Cyber Monday et Noël, jours qui représentent une part importante des ventes annuelles des détaillants et des dépenses de consommation.

En août, Walmart a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année , alors même que ses résultats trimestriels n'avaient pas été atteints pour la première fois depuis plus de trois ans. Le directeur général de la société aux États-Unis a déclaré la semaine dernière que les clients restaient résilients et dépensaient à un rythme soutenu.