Walmart profite de gain de parts de marché chez les Américains à hauts revenus

( AFP / ROBYN BECK )

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir connu au premier trimestre une "croissance solide", tirée aux Etats-Unis par le segment des foyers à hauts revenus.

Le groupe a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 161,51 milliards de dollars (+6% sur un an) et un bénéfice net multiplié par trois à 5,10 milliards, contre 1,67 milliard un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur 159,57 milliards et 4,27 milliards, respectivement.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 60 cents. Le consensus des analystes anticipait 53 cents.

Dans ce contexte, Walmart -qui s'était montré prudent au quatrième trimestre concernant ses prévisions pour l'exercice 2024- les a légèrement relevées.

La hausse des ventes nettes sur l'année, à changes constants, devrait se situer dans le haut de la fourchette de +3% à +4%, voire la dépasser un peu. Le bénéfice opérationnel devrait augmenter de 4% à 6% et le bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 2,23 et 2,37 dollars.

Concernant le deuxième trimestre, les ventes nettes à changes constants sont attendues en hausse sur un an de 3,5% à 4,5% et le bénéfice opérationnel de 3 à 4,5%. Le bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 62 et 65 cents.

Le groupe a signalé une progression des ventes sur internet sur tous les marchés, grâce en particulier au "drive" et aux livraisons ainsi qu'à Marketplace, sa plateforme de commerce sur internet ouverte à d'autres sociétés.

Aux Etats-Unis, l'activité a été marquée par des gains de part de marchés chez les consommateurs à hauts revenus, dans un contexte de taux d'intérêts élevés et d'inflation. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% à 108,7 milliards.

A l'international, Walmart a vu son activité bondir de 12,1% grâce à Walmex (Mexique), à la Chine et à Flipkart (Inde), a précisé le communiqué.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Walmart bondissait de 5,48%.