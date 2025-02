Walmart: proche de ses plus hauts à la veille des résultats information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Walmart campe légèrement en-dessous de ses plus hauts historiques mercredi à Wall Street, à la veille de la parution de ses résultats trimestriels dont le marché attend beaucoup.



Le titre avait atteint de nouveaux records absolu en fin de semaine dernière, au-delà de 105 dollars, avant de repartir à la baisse cette semaine. Il rebondit de 0,1% à plus de 103,8 dollars aujourd'hui.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste John Zolidis, un fin connaisseur du secteur, recommande de se positionner à l'achat en amont de la publication.



Le président et fondateur de Quo Vadis Capital explique s'attendre à que le géant américain de la distribution fasse mieux que prévu sur le trimestre écoulé, mais aussi qu'il dévoile des perspectives supérieures aux attentes.



'Nous nous attendons à ce que le marché revoie ses estimations à la hausse suite à la publication, ce qui devrait permettre de maintenir la dynamique haussière du titre', écrit John Zolidis.



Avec un gain de presque 15% depuis le début de l'année et de l'ordre de 77% sur les 12 mois écoulés, l'action Walmart se traite aujourd'hui à 19 fois sa valeur d'entreprise, contre une moyenne de dix sur les dix dernières années.



'Nous pensons que cette prime est justifiée par la régularité accrue des performances du groupe, par ses perspectives en termes de marges et l'accélération de ses économies d'échelle', indique le spécialiste.



Dans une note publiée il y a une semaine, UBS estimait que les comptes de 4ème trimestre du groupe de supermarché devraient faire office de 'catalyseur' en permettant de soutenir le titre.



Un avis partagé par les équipes de Bank of America, qui ont récemment relevé leur objectif sur le titre de 110 à 120 dollars en amont de la publication de résultats, prévue demain matin avant l'ouverture de Wall Street.





