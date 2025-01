Walmart: ouverture du nouveau campus de Bentonville information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé vendredi l'ouverture de son nouveau campus, qui va lui permettre de renforcer davantage sa présence au sein de son fief historique de Bentonville (Arkansas).



Le projet - baptisé 'New Home Office' - s'étend sur une superficie de plus de 1,4 km2, dont la moitié d'espaces verts composés de 5000 arbres et de 750.000 plantes locales.



Le site dispose de sept kilomètres de pistes cyclables, de plus de 1000 stationnements vélo, d'un système de location de vélos et de 300 stations de recharge pour véhicules électriques.



L'ensemble, qui fait la part belle à la lumière naturelle, est également doté d'une crèche, d'un club de fitness et d'une cafétéria proposant 12 restaurants différents.



L'infrastructure accueille également une dizaine de commerces, comme un magasin spécialisé dans les cycles, une brasserie, un bar à jus, une boutique de sports de plein air et une pharmacie.





