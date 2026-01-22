Walmart, Microsoft et Tiger Global vendront 50,7 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse de PhonePe en Inde

Walmart WMT.O , Microsoft MSFT.O et Tiger Global vendront environ 50,7 millions d'actions de PhonePe

PHOP.NS lors de l'introduction en bourse de la société de paiement indienne, selon un projet de prospectus daté de mercredi.

PhonePe a reçu l'approbation réglementaire pour sa cotation en bourse après avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en septembre.

La société n'émet pas de nouvelles actions dans le cadre de l'introduction en bourse et ne recevra aucun produit.

La perte de PhonePe s'est creusée pour atteindre 14,44 milliards de roupies (157,80 millions de dollars), contre 12,03 milliards de roupies au cours du semestre clos le 30 septembre, alors que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 22 % pour atteindre 39,18 milliards de roupies, selon le document déposé.

Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les chefs de file.

(1 $ = 91,5100 roupies indiennes)