 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walmart, Microsoft et Tiger Global vendront 50,7 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse de PhonePe en Inde
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Walmart WMT.O , Microsoft MSFT.O et Tiger Global vendront environ 50,7 millions d'actions de PhonePe

PHOP.NS lors de l'introduction en bourse de la société de paiement indienne, selon un projet de prospectus daté de mercredi.

PhonePe a reçu l'approbation réglementaire pour sa cotation en bourse après avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en septembre.

La société n'émet pas de nouvelles actions dans le cadre de l'introduction en bourse et ne recevra aucun produit.

La perte de PhonePe s'est creusée pour atteindre 14,44 milliards de roupies (157,80 millions de dollars), contre 12,03 milliards de roupies au cours du semestre clos le 30 septembre, alors que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 22 % pour atteindre 39,18 milliards de roupies, selon le document déposé.

Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les chefs de file.

(1 $ = 91,5100 roupies indiennes)

Valeurs associées

MICROSOFT
444,1100 USD NASDAQ -2,29%
WALMART
119,3600 USD NASDAQ +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump s'exprime à Davos le 21 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Groenland: Trump lève subitement ses menaces et annonce un "cadre" d'accord
    information fournie par AFP 22.01.2026 00:41 

    Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a subitement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland, extrêmement vague, et levé ses menaces douanières autant que militaires. L'annonce a été accueillie avec enthousiasme ... Lire la suite

  • Wall Street dans le vert après les commentaires de Trump sur le Groenland
    Wall Street dans le vert après les commentaires de Trump sur le Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 23:43 

    par David French La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, dans le sillage de l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cadre ‍d'entente à propos du Groenland, écartant la perspective de droits de douane américains supplémentaires contre plusieurs ... Lire la suite

  • Des fleurs déposées devant un portrait de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'une cérémonie dans un temple, un an après sa mort, le 8 juillet 2023 à Tokyo ( AFP / Philip FONG )
    Japon: le meurtrier de l'ex-Premier ministre Abe condamné à la prison à vie
    information fournie par AFP 21.01.2026 22:45 

    Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a été condamné à la prison à vie, mercredi, plus de trois ans après cet assassinat en plein jour qui avait provoqué une onde de choc mondiale. M. Yamagami, 45 ... Lire la suite

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street rebondit, rassurée sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 22:37 

    Après sa forte chute de la veille, la Bourse de New York a inversé la tendance mercredi, poussée par la volte-face de Donald Trump sur le Groenland, qui a suspendu ses menaces douanières contre plusieurs pays européens. L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,16%,

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank