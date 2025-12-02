 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,38
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Walmart investit 350 millions de dollars dans une deuxième usine de transformation du lait aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a annoncé mardi l'ouverture d'une deuxième usine de transformation du lait aux États-Unis, pour un investissement de 350 millions de dollars, alors que le distributeur américain cherche à renforcer sa chaîne d'approvisionnement et à répondre à la demande de produits laitiers abordables.

L'entreprise a déclaré que l'installation de 300 000 pieds carrés située à Valdosta, en Géorgie, créera plus de 400 emplois.

L'usine s'approvisionnera en lait auprès des producteurs laitiers locaux et fournira plus de 650 magasins Walmart et Sam's Club dans la région du Sud-Est, a indiqué le géant du commerce de détail dans un communiqué.

Walmart a investi dans la transformation de produits tels que le bœuf et le lait, car les consommateurs recherchent des produits de base plus abordables sous marque de distributeur. La troisième usine de transformation du lait de la société au Texas devrait également ouvrir en 2026, avait annoncé Walmart l'année dernière.

L'usine de Valdosta transformera le lait pour les marques privées Great Value et Member's Mark de Walmart.

Walmart possède actuellement une usine de transformation du lait à Fort Wayne, dans l'Indiana, et des installations de production de bœuf prêt à l'emploi en Géorgie et au Kansas.

Valeurs associées

WALMART
111,265 USD NYSE -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank