Walmart investit 350 millions de dollars dans une deuxième usine de transformation du lait aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a annoncé mardi l'ouverture d'une deuxième usine de transformation du lait aux États-Unis, pour un investissement de 350 millions de dollars, alors que le distributeur américain cherche à renforcer sa chaîne d'approvisionnement et à répondre à la demande de produits laitiers abordables.

L'entreprise a déclaré que l'installation de 300 000 pieds carrés située à Valdosta, en Géorgie, créera plus de 400 emplois.

L'usine s'approvisionnera en lait auprès des producteurs laitiers locaux et fournira plus de 650 magasins Walmart et Sam's Club dans la région du Sud-Est, a indiqué le géant du commerce de détail dans un communiqué.

Walmart a investi dans la transformation de produits tels que le bœuf et le lait, car les consommateurs recherchent des produits de base plus abordables sous marque de distributeur. La troisième usine de transformation du lait de la société au Texas devrait également ouvrir en 2026, avait annoncé Walmart l'année dernière.

L'usine de Valdosta transformera le lait pour les marques privées Great Value et Member's Mark de Walmart.

Walmart possède actuellement une usine de transformation du lait à Fort Wayne, dans l'Indiana, et des installations de production de bœuf prêt à l'emploi en Géorgie et au Kansas.